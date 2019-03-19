الأم المثالية بالشرقية: كافحت لتربية أبنائي الثلاثة بعد استشهاد زوجي

دخلت الحاجة سنية درويش، الأم المثالية بالشرقية، في نوبة من البكاء، على الهواء خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E".

وقالت إن زوجها استشهد في نكسة 1968 بمدينة فايد، وترك لها بنتين وولد، وكافحت كثيرًا من أجل تعليم أبنائها، حتى حصلوا على مؤهلات عليا.

وأضافت "درويش"، أن لديها حفيدًا يعاني اعوجاج في قدمه "جرينا بيه عند الأطباء، ومبقاش حلتنا حاجة"، مستطردة:" اشتغلت وتعبت كتير، والحمد لله، نجحت في تربية أولادي، ودلوقت بتعالج".

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى مديرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أسماء 32 أمًا مثالية على مستوى الجمهورية.

​