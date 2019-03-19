الامارات | «قصتي» تتصدَّر مشاركات «محمد بن راشد للمعرفة» في «لندن للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «قصتي» تتصدَّر مشاركات «محمد بن راشد للمعرفة» في «لندن للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في «معرض لندن الدولي للكتاب 2019»، وذلك في دورته الـ48 التي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن، والتي سلَّطت الضوء - من خلالها - على أبرز مبادراتها ومشروعاتها بمجالات الأدب والثقافة. ونظَّمت المؤسَّسة - خلال المشاركة - مجموعة كبيرة من الفعاليات التي حظيت بحضور جماهيري كبير، حيث تصدَّرت ندوة كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فعاليات المؤسَّسة في المعرض، والتي استعرض خلالها المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أهمية الكتاب الذي يشارك فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ملايين القرّاء في الإمارات والوطن العربي والعالم، إضاءات ومحطات من رحلة 50 عاماً من حياته وعمله ومسؤولياته.

وأكَّد بن حويرب أنَّ الكتاب يشكِّل رحلة ممتعة في عالم القراءة، تتقاطع فيها فصول بناء الذات مع بناء الدولة، منذ أن أُسْنِدَت إلى سموّه أوَّل «وظيفة» في خدمة وطنه، حينما تولَّى قيادة الشرطة والأمن العام في دبي عام 1968، وحتى تولّيه منصب نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي في عام 2006، مروراً بتأسيس قوة دفاع دبي. وأضاف جمال بن حويرب، في قراءته للكتاب أمام جمهور متنوِّع من المهتمين الذين حضروا الندوة في جناح المؤسَّسة بالمعرض، أنَّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قاد مسيرة التنمية المتسارعة في دبي، ولياً لعهد لدبي، ثمَّ حاكماً لها، لتتحوَّل دبي بفضل رؤيته السابقة عصرها، إلى حاضرة عالمية تشكِّل نموذجاً للتقدُّم والإنجاز وتبنّي الابتكار، وتجسيداً للأمل الإنساني والإصرار على العمل والبناء في منطقة تعرَّضت لكثير من التوترات، وذلك بموازاة النهضة الشاملة التي شهدتها الإمارات ككل وبالتكامل معها. ونوَّه بن حويرب بأنَّ سموه أفرد فصولاً عدة حول تجربة دبي الاستثنائية والملهمة، التي جعلتها أنجح نموذج اقتصادي وتنموي في المنطقة، مستعيداً قصة المدينة من خلال منجزاتها، التي جعلتها تتصدَّر عناوين الصحف العربية والعالمية مثل تحويلها إلى وجهة سياحية رائدة، تنافس مدن العالم المكرسة تاريخياً في هذا المجال، إضافة إلى بناء مشروعاتت عملاقة ذات صدى عالمي.

Advertisements

وفي ختام الندوة.. دار الحديث بين المهتمين وجمال بن حويرب، عن أهمية كتاب يوضع بين أيدي القرّاء فيه تجارب شخصية ناجحة، تلهم وتعطي الأمل بالنجاح والتفوق.

ورش عمل

نظمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عدداً من ورش العمل، إلى جانب إطلاق عدد من الكتب والإصدارات عن شركة قنديل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة لها. ومن هذه الكتب، التي تمَّ إطلاقها، كتاب «نظرات على العراق 1912» للدكتور محمد مخلوف باللغة الإنجليزية، وكتاب «القرآن في مجموعة منجانا: كنز لا مثيل له» للكاتب شون كوفلين، وكتاب «دبي أسماء وأماكن» للدكتور جاك كيلو.