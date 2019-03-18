"عشان متحتاريش".. إليكِ 7 أفكار لهدايا المعلمات في عيد الأم

انتشرت في السنوات الأخيرة عادة تقديم الهدايا للمعلمات والمدرسات في المدارس في عيد الأم، وذلك تقديرًا من الطلبة وأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي ورغبةً في إظهار الشكر والحب لهم.

ودائمًا ما يقف أولياء الأمور في حيرة بشأن نوع الهدية التي يقدمها أطفالهم للمدرسات، حيث يفضلون اختيار هدايا بسيطة وقيّمة وبتكلفة بسيطة نظرًا لتعدد المعلمات بالفصل الدراسي.

ويستعرض التقرير التالي عدد من الهدايا التي يمكن لأولياء الأمور الاختيار من بينها.

1- مجموعة أدوات مكتبية كـ"النوت بوك"، والأقلام والـ"ستيكي نوتس"، والتي يمكن أن تساعدها في إنجاز مهامها نظرًا لطبيعة عملها.

2- يمكن إهداء المعلمة بـ"مج" مميز مطبوع عليه جدول الحصص أو اسم المُدرسة أو عبارة شُكر بسيطة.

3- محفظة نقود بألوان بسيطة أو حافظة للعملات المعدنية أو الموبايل.

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4- يمكن اختيار "سكارف" أو شال متوسط الطول مع مراعاة أن تكون الألوان والجودة مميزين، أو "باندانا سكارف" للشعر متعددة الألوان.

5- يمكن الاستعانة بهدايا المشغولات اليدوية التي تطبع الاسم أو عبارات شكر وحب بسيطة وبألوان هادئة.

6- ميدالية مصنوعة من الصلصال الحراري، واختيار أجزائها مع ما يناسب طبيعة عملها.

7- شراء من قطعتين إلى 3 قطع شيكولاتة مع لفها بطريقة أنيقة وإرفاق رسالة صغيرة من الطفل معها.

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