انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 قتلى في مواجهات قبلية جنوبي الصومال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 06:52 مساءً - قُتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في مواجهات قبلية متواصلة، لليوم الثاني على التوالي، بإقليم "شبيلى الوسطى" جنوبي الصومال.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان قولهم: إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين مليشيات قبلية في بلدة بورطيرى، قرب مدينة عدلى بإقليم شبيلى الوسطى جنوبي الصومال".

وأوضح الشهود أن المليشيات استخدمت أسلحة خفيفة وثقيلة، وهو ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، معظمهم من أفراد المليشيات (دون تحديد حصيلة القتلى لدى كل جانب)، في حين أصيب 7 آخرون بجروح، بينهم مدنيون.

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ووفق المصادر نفسها، لا تزال المواجهات مستمرة.

من جانبهم، أشار بعض سكان البلدة إلى أن محاولة السيطرة على مناطق رعوية وزراعية في البلدة هي سبب هذه الاشتباكات التي دخلت يومها الثاني على التوالي.

الحكومة الصومالية، من جهتها، دعت المليشيات القبلية إلى وقف الاشتباكات؛ حقناً لدماء المدنيين، الذين بدؤوا بالنزوح خوفاً على حياتهم.

وتتبع بلدة بورطيري إدارياً لولاية هيرشبيلى، حيث تقع على بُعد 180 كيلومتراً شمالي العاصمة مقديشو.