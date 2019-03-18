"أمهات مصر" يجري استطلاع رأي لجعل الوحدة الأخيرة بالمناهج للإطلاع فقط

أجرى "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، برئاسة عبير أحمد، استطلاع رأي حول جعل الوحدة الأخيرة بمناهج المرحلتين الإبتدائية والإعدادية للإطلاع فقط، وذلك بعد معاناة أولياء الأمور ومطالبتهم بتخفيف المناهج الكبيرة التي ترهق أبنائهم الطلاب خاصة مع قرب الامتحانات.

قالت "عبير"، إنه تم إجراء استطلاع الرأي على الصفحة الرسمية للاتحاد عبر "فيسبوك"، حيث تضمن اختيارين، الأول الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط، والثاني درس من كل وحدة للإطلاع فقط.

وأضحت "عبير"، أن هناك 1200 ولي أمر اختاروا بأن تكون الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط، بينما اختارت 15 ولي أمر درس من كل وحدة للإطلاع فقط، مؤكدة أن المناهج كبيرة ولا تتناسب مع الفترة الزمنية المخصصة للفصل الدراسي الثاني.

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وناشدت مؤسس "اتحاد أمهات مصر"، وزارة التربية والتعليم بالإستجابة لمطالبهم بجعل الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط لرفع المعاناة عنهن وعن أبنائهم الطلاب.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة الاتحاد، عبر "فيسبوك"، حيث قالت ولي أمر: "هو احنا لازم كل ترم نتزنق ونقعد نناهد على موضوع الوحدة الأخيرة"، وأضافت أخرى: "إحنا مش بندلع ولا عايزين نثور ونغير إحنا في ورطة حقيقية، المنهج كبير ومحتاج شهر زيادة على الترم عشان نقدر نذاكر حرام".

واستكملت ولي أمر أخرى: "المناهج صعبة، منهج سنة خامسة لازم نخفف مفيش وقت، زيادة الحمل فوق طاقة الولاد، أنا اتمنى يكون في لفتة إنسانية رحيمة بهؤلاء الأولاد"، وتابعت أخرى: "فعلا أنا ابني في إعدادية والمناهج مكدسة والوقت مش هيكفي خالص، محتاجين يبصوا لينا بعين الرحمة".

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