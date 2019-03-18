بالصور| "بدون تعليق".. ظهور جديد لهنا شيحة مع أحمد فلوكس عقب شائعة طلاقهما

ظهور جديد يجمع بين الفنانة هنا شيحة وزوجها الممثل أحمد فلوكس، خلال افتتاح معرض والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة، وذلك عقب أسابيع من شائعة انفصالهما.

ونشر "فلوكس" صورتين مع زوجته، بدون كتابة أي تعليق، تظهر اختار الثنائي الظهور بأزياء رسمية قاتمة اللون، حيث أطل الفنان الشاب ببدلة عصرية، فيما اختيارت "شيحة" ارتداء "جيب" متوسطة الطول وسترة سوداء.

وظهر الزوجان في إحدى الصور، بصحبة شقيقة "هنا"، مايا وزوجها ونجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولفت الثنائي الأنظار بظهورهما غير مجاورين لبعضها، على عكس جميع صورهما سويًا عقب الزواج.

وفي الصورة الأخرى، ظهرا متقاربين بشدة من بعضها، وعلى الرغم من ذلك، تحفظ كلًا منهم على ملامسة يد الأخر، أو احتضانه، وهو تصرف مغاير لما ظهروا عليه سابقًا.

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ومن جانبها، اكتفت الفنانة الشابة بنشر صورة تجمعها بشقيقاتها الفتيات الثلاث، حلا ومايا ورشا، دون نشر أي مادة مصورة تجمعها مع زوجها، ما أثار الجدل حول استمرار الخلاف بينهما.

وكان قد تم تداول أنباء عن انفصال أحمد فلوكس عن هنا شيحة في 5 مارس الجارس، بعد زواجهما من فترة قصيرة، خاصة عقب حذف كلا منهما للأخر عبر "إنستجرام".

ونفت الفنانة خلال تصريح خاص لـ "هُن" ما تردد حول الانفصال، مؤكدة أن ما جرى تداوله "غلط في غلط"- حسب قولها.

ونشرت "هنا" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة بصحبة الأخير، دون أن تصطحبها بتعليق، وهو ما فعله زوجها.

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