فساتين شيفون للمحجبات من وحي إطلالات روبا زاي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 07:34 مساءً - الربيع يقترب، وبدأت استعدادات تعزيز الخزانة بألوان زاهية ومستوحاة من ورود الربيع، وهناك مجموعة مختارة من المدونات تلهم أيّ امرأة تتبع موضة الأزياء المحتشمة بستايل أنيق.

روبا زاي، واحدة من الشخصيات المؤثرة في عالم أزياء المحجبات التي تتمتع بستايل رائع. تميل روبا إلى الفساتين الماكسي بألوان مبهجة والأقمشة المطبعة بالورود. تقتصر اختياراتها على الخامات الناعمة، مثل الشيفون، حتى تنسدل بخفة مستقاة من الربيع. في السطور التالية نستعرض مجموعة من الفساتين الربيعية اعتمدتها روبا زاي.



تميل روبا زاي إلى الفساتين الشيفون المصممة بخصر محبوك، حتى لا يبدو التصميم مُهدلًا على قوامها، وإن اعتمدت فستانًا من دون خصر واضح، تنسق معه حقيبة الخصر العصرية بلون لافت.



كذلك تميل إلى ستايل الفساتين البوهيمية المزدانة بالكرانيش على الأكمام، مثل تصميم الجرس، وأيضًا على ذيل الفستان لتضيف تفاصيل حيوية تميز التصميم عن شكل العباية.



الرسوم البرية والورود تميّز كثيرًا من اختيارات روبا زاي، لا سيما تلك التي اختارتها من دار الأزياء الإيطالية دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana، حيث اعتمدت عددًا من فساتين الدار المميزة بالورود كبيرة الحجم، والتي تضم عددًا من الظلال الربيعية مثل الزهري والأخضر والبرتقالي.



سواء كان الفستان مزركشًا أو بلون واحد مشرق مثل البرتقالي، تنسق معه مدونة الموضة المحجبة روبا زاي، حجابًا هادئًا موحد اللون، وهو أسلوب تميل له أغلب مدونات الموضة مثل دلال الدوب التي لا تستغنى عن الحجاب المحايد، أما مرمر فعُرفت بحجابها الأبيض الذي تنسقه مع كل الأزياء تقريبًا.

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يتنوع ستايل روبا زاي بين الأنوثة والعصرية، فنراها تارة تنسق حذاءً موردًا بـ كعب عالٍ مع فستان ربيعي مزركش لتضيف له أنوثة وجرأة، وتارة أخرى تكتفي بصندل مكشوف يناسب طقس الربيع والصيف.



تتنوع الألوان التي تعتمدها روبا زاي، لكننا لاحظنا ميلها للألوان النارية مثل البرتقالي والأحمر اللذين تصدّرا اختياراتها، لكنها أيضًا لا تغفل جمال الطبيعة في فصل الربيع، لذلك تذهب إلى ظلال زاهية من الأخضر.



شاهدي مجموعة من الفساتين الربيعية الأنيقة برؤية روبا زاي

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