الاخضر ظلال عيون موضة 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 07:34 مساءً - لا تخشي اللون الاخضر على عينيكِ هذا الربيع ، لانه ظلال عيون موضة 2019. لن تشعري بأيّ ملل من درجاته الجميلة والجذّابة التي تقدّمها لكِ دور التجميل العالميّة، اعتمدته العديد من نجمات هوليوود في العديد من مناسبات السجّادة الحمراء بأسلوب جريء ولافت لينافس جميع ألوان ظلال العيون.



اختاري لمكياج عينيكِ ظلال عيون موضة 2019 بأسلوب نجمات هوليوود لإطلالة ربيعيّة مشرقة.





ظلال العيون الخضراء

امزجي الظلال الخضراء مع ألوان أخرى تجدينها متناغمة في الباليت المتعدّدة الظلال أو الاكتفاء بها فقط لتلوين الجفون وتحديد خطّ الرموش بخطوط عريضة ومتوهّجة. مكياج يتلاءم مع أوقات النهار والمساء.





وزّعي الظلال الذهبيّة الفاتحة على دمعة العين والجفن الثابت، ثمّ اللّون الأخضر العشبيّ الفاتح والمشرق وسط الجفن، أمّا الظلال الغامقة عند الزوايا الخارجيّة للعينين للحصول على مكياج دخانيّ آسر، وتأكّدي من مزج الظلال بتناغم.



كثّفي الرموش بـ الماسكارا السوداء واختاري لبشرتكِ وشفتيكِ ألواناً محايدة لجذب الانتباه أكثر لمنطقة العيون والمكياج باللّون الأخضر الذي سيضفي على إطلالتكِ الكثير من الأنوثة والجاذبيّة في الربيع.

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