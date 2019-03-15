فستان لوالدة العروس يثير الدهشة والحيرة على مواقع التواصل الأجتماعي

تقضي والدة العروس – العريس - وقتًا كبيرًا في البحث عن الفستان المناسب في يوم زفاف ابنتها، حيث ترغب الأم في الظهور في إطلالة مميزة، مع عدم سرقة الأضواء في اليوم الكبير لأبنتها.

ويبدو أن هذا على وشك أن يتغير، إذ قامت مصممة الأزياء البلغارية تونيا بتصمم مجموعة رائعة من فساتين والدة العروس "العريس" وكانت التصماميم، لافتة للانتباه بشكل كبير، ومن بين مجموعه رائعة من فساتين الزفاف والملابس الرسمية في متجرها على موقع إتسي.

وظهر فستان أثار الدهشة والحيرة على تويتر ، ووجدت الفستان عن طريق الصدفة أحد المستخدمات و تدعى "راف ساشيد" وقامت بمشاركة صورة الفستان عبر منصة التواصل الأجتماعي الذي وصف في أحد التعليقات بأنه أشبه بالملابس التحتية.

وتُظهر الصور عارضة ترتدي ثوبًا أسود مثيرًا للغاية ، يشبة ملابس النوم الداخلية، وحمل التصمم طابع حورية البحر ، وامتليء بأنسجة التل والشيفون الكاشفة ، الريش الأسود ، وجاء الفستان بسعر 1893.97 جنيه إسترليني مع وصف "فستان أم العروس الأسود".

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وحصل الفستان على العديد من الأنتقادات عبر توتير ، وقال أحد المستخدمين أنه على استعداد حضور حفل زفاف مرتديا الفستان ولعب دور الأم الشريرة لإخافة الزوج.

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