صورة لفستان صمَّمته دار أزياء راقية تُثير جدلًا واسعًا عبر "تويتر"

أثارت صورة لفستان صممته دار أزياء راقية، ويتم تسويقه على أنه فستان "أم العروس"، جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ورغم عدم وجود مفهوم محدد لما يجب أن يبدو عليه تصميم فستان أم العروس فإن هذا التصميم ربما لا يناسب شخصية أم العروس تماما، حيث يسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من الفستان قائلين إنه سيكون أكثر ملاءمة لإحدى الشخصيات الشريرة في فيلم لديزني.

وانتشرت تغريدات ساخرة عن الفستان، بعد أن نشر صورته أحد المستخدمين الذي وجده يباع على متجر التجزئة على الإنترنت "Etsy".

يوصف الفستان، المصمم من قبل العلامة التجارية الراقية "Tonena" لفساتين الزفاف، بأنه "فستان أم العروس الأسود" ويتميز بظهر مفتوح، وأكمام شبكية كبيرة الحجم وتنورة مزينة بالريش.

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علقت راف ساشياد، وهي واحدة من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسلسلة من التغريدات سخرت من فكرة أن أم العروس يمكنها أن ترتدي مثل هذا الفستان بالنظر إلى التصميم الذي ربما لن يكون مناسبا لجسدها.

وكتبت في تغريدة، الإثنين، معلقة على الصورة، وموجهة سؤالها الساخر لمصمم الفستان قائلة: "يا عزيزي، هل نسيت أن تجربه على والدتك أولا؟؟؟"، ومنذ أن نشرت الصورة حصلت على أكثر من 18000 إعجاب وآلاف التعليقات.

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أثار المنشور موجة من ردود الفعل الساخرة من مستخدمي موقع "تويتر" الآخرين، وقاموا جميعهم بإنشاء سيناريوهات خيالية لما ستكون عليه والدة العروس التي سترتدي هذا الفستان.

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