كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - لإطلالة مكياج ناجحة وتدوم طويلاً : كل ما عليك هو اتقان اللمسة الأخيرة ووضع مثبت مكياج يحافظ على نضارة المكياج ويثبته في مكانه طوال وقت المناسبة. ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

مثبت مكياج " ماستيور سيرج فيس سباي سيرستي سكين ريليف " Clinique Moisture Surge Face Spray Thirsty Skin Relief

مثبت مكياج " فيكس بلاس سيتينغ سبراي من ماك " Mac Fix Plus Setting Spray

مثبت مكياج" ريكفر بيرفيكتينغ كوكونت سيتينغ ميست من مارك جايكوبس" Marc Jacobs Beauty Recover Perfecting Coconut Setting Mist Advertisements

مثبت مكياج" أول نايتر إربان ديكاي " Urban Decay All Nighter تابعي أيضاٌ: كيف تجعلين مكياجكِ يدوم طويلًا أفضل مستحضرات العناية بالبشرة أفضل 7 مستحضرات لتوحيد لون البشرة في السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 أنواع سبراي لتثبيت المكياج في يوم الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.