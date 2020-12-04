لبنان | المجذوب: لذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني ألف تحيّة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب: “ننحني أمام تضحيات كل مَن يعمل لدَمْج أبنائنا التلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة في زمن جائحة كورونا”. وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “لذوي الاحتياجات الخاصة، في يومهم الوطني، ألف تحيّة!”.

يذكر أنه تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، في اليوم العالمي لدمج التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية مع أقرانهم في المدارس، مدرسة عمر حمد الرسمية الدامجة في طريق الجديدة، يرافقه رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الحمصي ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

واستمع المجذوب من مديرة المدرسة رولا شاتيلا، إلى شروحات عن رسالة المدرسة الدامجة، والتعاون القائم بين الإدارة والمعلمات المتخصصات والإرشاد والتوجيه، في احتضان التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والعناية بهم واحتضانهم ليشكلوا طاقة واعدة مثل باقي التلامذة.

وجال وزير التربية على غرف الإختصاصيين في علم النفس وعلم تقويم النطق والعلاج النفس حركي، وتحدث إلى التلامذة في الصفوف وتسلم من أحد التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة باقة ورد، ومن تلميذة لوحة صنعتها بنفسها من أوراق الورد.

كما سأل التلامذة الصغار عن أحلامهم للمستقبل، وعن المهنة التي اختارها كل منهم، وهنأهم على “عزمهم الواضح لبلوغ أهدافهم”، معبرا عن تقديره “للعمل الجبار تربويا وإنسانيا واجتماعيا، الذي تسهر المديرة على تنفيذه مع أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والإختصاصيين، إذ تحولت المدرسة الرسمية بجهودهم إلى مكان جميل ومجهز لاحتضان جميع التلامذة من دون تمييز”. وأشاد بـ”حسن الإلتزام بالمعايير الصحية لجهة الكمامة والتعقيم والتباعد”.