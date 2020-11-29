لبنان | الحواط: وزير الصحة يكسر قيود التعبئة ووزير الداخلية يتباهى بتسطير المحاضر

زياد الحواط
غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على تويتر، قائلا: “لبنان الشرعي مقفل ووزير الداخلية يتباهى بتسطير 36 الف محضر ضبط، أما وزير الصحة فيكسر قيود التعبئة ويشارك باحتفالات بمناطق خارج السيطرة الشرعية ويجول بأسواقها غير المعنية بقرار الاقفال”.
أضاف: “ولحين أن تبسط الدولة هيبتها وأمنها وسيادتها على كل أراصيها تصبحون على وطن”.
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