لبنان | فيديو.. وقوع قتيل وجرحى بإنفجار قنبلة يدوية قرب الطريق الجديدة

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 12:14 صباحًا
قتيل وجرحى بإنفجار قنبلة يدوية قرب الطريق الجديدة
سمع مساء اليوم صوت انفجار في بيروت قرب منطقة طريق الجديدة تبيّن أنه ناتج عن قنبلة انفجرت بشخص كان يلعب بها قرب جامع الدنا بين الطريق الجديدة وصبرا.
ويتم تداول معلومات بأن الشخص من الجنسية الفلسطينية ويدعى سمير سماره من مخيم شاتيلا، وقد قتل على الفور، وجرح 3 أشخاص حسب المعلومات الأولية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.