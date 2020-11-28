لبنان | فهمي رداً على الانتقادات: فليكن!

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وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
ردّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في تصريح، على الدعوى التي ستقام ضدّه بعد تصريحه المنتقد للقضاء اللبناني، وقال: “فليكن الانتقاد، ولتكن الدعوى… إذا كانت صراحتي قد أيقظت البعض في القضاء، فهذا هو المطلوب من أجل البدء بقضايا الناس المنسية وبقضايا المظلومين في السجون”.
في سياق منصل، علق مجلس القضاء الاعلى، في بيان اليوم، على كلام وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في حديث تلفزيوني امس، موضحا ان “ما صدر بحق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، علما ان القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف اكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من السلطات والمؤسسات كافة”.
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