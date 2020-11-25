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السراي الحكومي
اجتمعت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا في السراي الحكومي اليوم.
وعُلم أن اللجنة لن تمدد الاقفال العام الذي ينتهي في 30 تشرين الثاني.
وقد تناول الاجتماع موضوع جهوزية المستشفيات وكيفية تجهيزها إضافة الى كيفية اعادة فتح البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اجتماع للجنة كورونا في السراي: لا تمديد للإقفال التام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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