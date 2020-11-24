- 1/2
- 2/2
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، تسجيل “16 إصابة جديدة بفيروس كورونا”، واشارت الى أنه “يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب منهم التزام الحجر بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات”.
وأملت من الاهالي “الانتباه نظرا لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـ pcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”.
يشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1188 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 118664.
كذلك، تم تسجيل وفاة 23 شخصا بكورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.