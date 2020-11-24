لبنان | فيصل الصايغ: كلّ التضامن مع السعودية وشعبها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة فيصل الصايغ غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر”: “الاعتداءات الإرهابية على عمق المملكة العربية السعودية من قِبل الحوثيين ومَن وراءهم، يُفترض ألا تمرّ من دون استنكار وتضامن من قبل اللبنانيين. فلطالما وقفت المملكة مع لبنان في وجه كل اعتداء، وحرصت على جمع مكوناته ومساعدتهم بالخروج من صراعاتهم الداخلية. ويبقى “اتفاق الطائف” أسطع دليل على الدور السعودي الإيجابي والأخوي تجاه لبنان العربي الهوية.كل التضامن مع المملكة وشعبها”.

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