لبنان | قوى الأمن تعمم صورة “قاصر” خرجت من بيتها في الكورة ولم تعد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة قوى الأمن الداخلي صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: – رويدا زياد خزنه (مواليد عام 2003، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة ضهر العين-الكورة بتاريخ 16/11/2020، ولم تعد حتى الساعة. لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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