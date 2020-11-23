لبنان | إدارة كوارث “صور”: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، عن تسجيل 27 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وأن الإصابات جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الإصابات توزعت اليوم على النحو التالي:

البرج الشمالي 5

قانا 3

سلعا 2

معروب 2

المجادل 2

بافلية 1

الرمادية 1

حناوية 1

الشبريحا 1

جويا 1

صور 1

العباسية 1

بدياس 1

الحلوسية 1

الرشيدية 1

وادي جيلو 1

قيد التحقق 2

وتم اليوم تسجيل حالتي وفاة لشابين مصابين ب covid_19

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3140 مصاب. توزعوا على الشكل التالي:

236 حالة وافدة (3 حالات وفاة)

2902 حالة محلية بينها 519 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و61 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(38 حالة وفاة محلية)

وقد تماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاء مخبري و983 شفاء زمني.

وشددت على “أن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة. وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.