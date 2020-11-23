لبنان | مستشفى الحريري الجامعي:تسجيل “31” حالة حرجة و “3” وفيات بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:20 مساءً - منذ 9 دقائق مستشفى رفيق الحريري الجامعي أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 تسجيل 3 وفيات و31 حالة حرجة في المستشفى. وجاء في التقرير: عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 204 فحوص. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84. – عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21. – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2. – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 716 حالة شفاء. – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن وضعها: صفر. – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 31. – حالات وفاة: 3.

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