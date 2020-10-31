لبنان | توقيف سارقين سلبا محفظة مواطن تحتوي على ٣٧٠٠ دولار تحت تهديد السلاح

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تحت تهديد السلاح، سرقا 3700 دولار من مواطن لبناني
أحيل الى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، محضر تحقيق حول تعرّض المواطن: ج. أ. (مواليد عام 1997، لبناني) -وهو معالج فيزيائي-لعملية سلب بقوة السلاح من قبل مجهولَين على متن دراجة آلية مجهولة المواصفات، وذلك أثناء عودته ليل تاريخ 3/10/2020 إلى منزله الكائن في محلة أوتوستراد السّيّد هادي نصر الله، حيث سلباه محفظة الجَيب التي تحتوي مبلغ 3700 دولار أميركي، وأوراقه الثبوتية.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من توقيف المشتبه بهما، وهما:
ع. ب. (مواليد عام 2002، سوري)
ك. ب. (مواليد 2005، لبناني)
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما. كما تبيّن أنهما يتعاطيان المخدّرات.
أودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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