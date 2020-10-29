لبنان | إليكم سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

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آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 9:51 صباحًا
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم الخميس بسعر صرف يتراوح ما بين 6820 – 6920 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهي تسعيرة الإقفال مساء أمس.
في حين أعلنت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار مقابل الليرة ليوم الخميس 29/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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