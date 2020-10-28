لبنان | وفد روسي رفيع المستوى يصل إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 15 دقيقة

وصل وفد روسي رفيع المستوى صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، على متن طائرة عسكرية روسية.

وضم الوفد من الديبلوماسيين والعسكريين برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافروتوف، وسفير روسيا في سوريا ألكسندر كينشاهاك في زيارة رسمية الى لبنان تستمر يوما واحدا.

ويجري الوفد خلالها محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالبحث في عقد مؤتمر دولي حول اعادة النازحين السوريين الى بلدهم والعلاقات الثنائية بين لبنان و روسيا .