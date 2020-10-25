لبنان | بلدية الغازية: سنسطر محاضر بحق المؤسسات المخالفة وننشر أسماء المصابين غير الملتزمين بالحجر

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بلدية الغازية
أصدرت بلدية الغازية بياناً جاء فيه:
نتيجة تفاقم الوضع الصحي في لبنان بشكل عام و الغازية بشكل خاص، و بعد الانتهاء من التقييم العام الذي قامت به( لجنة الطوارئ) بلدية الغازية و الاحزاب بمساعدة مشكورة من نخبة من شباب و شابات البلدة و نظراً لعدم التزام قسم كبير من الاهالي و المقيمين و اصحاب الشركات و المؤسسات بالإرشادات الصحية الضرورية اتخذت البلدية الاجراءات التالية :
1- نشر لوائح بجميع الشركات و المحلات كما وردت للبلدية ليتسنى للجميع الاطلاع عليها و على مدى التزامها بالشروط الصحية ، متمنية على الاهالي( من باب التعاون مع البلدية و احتراما لتعب فريق العمل )عدم التعامل مع الشركات المخالفة لاهمالها ابسط قواعد الالتزام ( الكمامة ) وليكون حافزا و ضاغطا عليها للالتزام .
2- اعتبار هذا النشر بمثابة تهنئة لكل الشركات و المؤسسات الملتزمة بالإجراءات الصحية و كذلك تحذيراً للمؤسسات المخالفة و التي لم تلتزم بتلك الاجراءات.
3- إعطاء إنذارات من قبل البلدية و فريق لجنة الطوارئ للشركات المخالفة للالتزام بالشروط الصحية ( الكمامة و عدم الازدحام ) عند قيام اللجنة بالجولة الثانية قريبا .
4- تسطير محاضر ضبط و مخالفة بقيمة مليون ليرة لكل شركة او محل لإستمراره بمخالفة التعليمات الصحية و في حال التكرار ترفع قيمة المخالفة الى ٣ ملايين ليرة على ان تدفع المخالفات خلال ٣ ايام من تاريخ المخالفة و الا ستحول إلى القضاء المختص ، و في حال عدم الالتزام التام و تكرار المخالفات تقفل الشركة او المحل نتيجة التخاذل المضر بحق المجتمع ككل .
– نتمنى على الجميع الالتزام لان حالات الانتشار أصبحت سريعة جدا و باتت خطرة على الجهاز التنفسي استنادا الى بعض الحالات التي نواجهها يوميا و لعدم وجود أماكن بالمستشفيات.
ملاحظة : استنادا الى وضع المستشفيات الصعب بتلقي مصابي فيروس كورونا ستقوم البلدية اسفة بنشر اسماء المصابين لان البعض منهم و لوقاحته غير ملتزم بالحجر المطلوب منه و يستمر بنشر هذا الوباء نتيجة تخاذله بسلامة مجتمعه و تطلب البلدية من جميع الاهالي اعلامها عن اي مصاب لا يلتزم لتكون عقوبته مخالفة ب ٥ ملايين ليرة و تحويله الى القضاء المختص مباشرة بعد تسليم اسمه لوزارة الصحة و الداخلية ، كما تشكر البلدية كل انسان مصاب بالفيروس و ملتزم بالحجر .
نطلب من الجميع التعاون متمنين السلامة و الشفاء التام لكل الاخوة و الأخوات و أهلنا المصابين و نحن سنكون بخدمتكم ٢٤/٢٤ اذا تطلب الامر ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الغازية: سنسطر محاضر بحق المؤسسات المخالفة وننشر أسماء المصابين غير الملتزمين بالحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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