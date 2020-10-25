لبنان | الطيران الإسرائيلي يحلق فوق عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:14 مساءً - منذ 12 دقيقة تحليق للطيران الاسرائيلي حلّقت طائرات حربية إسرائيلية فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا والجولان، على علو منخفض. كما حلقت فوق منطقة مرجعيون على علو متوسط، إضافة إلى منطقة أعالي كسروان. كما حلّقت طائرات فوق منطقة جزين على علو متوسط، بعدما كانت طائرات استطلاع من نوع “ام كا” حلقت بشكل كثيف فوق مدينة جزين والقرى المجاورة، وعلى علو متوسط أيضا.

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