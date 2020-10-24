لبنان | الشيخ إمام: بتهجمهم على نبي الإسلام ينكشف زيف شعاراتهم الخداعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 7:01 مساءً

استنكر قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، التهجم على النبي محمد، قائلا في بيان: “فوجىء العالم الإسلامي بموجة جديدة، فرنسية هذه المرة، من التهجم على سيد الناس والرحمة الخالصة، نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم”.

أضاف: “نقول: تهجم، وليس إساءة لأنه لا يقدر أي أحد أن يسيء إليه صلى الله عليه وسلم. ونقول موجة جديدة لأنها كمثيلاتها جاءت غربية غريبة ممن يرفعون شعار التحضر والحرية والعلم والمنطق، لتتكسر موجتهم مجددا تحت أقدامه صلى الله عليه وسلم. ونقول سيد الناس لأنه كذلك صلى الله عليه وسلم شاؤوا أم أبوا. ونقول الرحمة الخالصة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مع من خالفه وحاربه وتهجم عليه، إلا القلب المتألم عليهم والعين الدامعة عليهم واليد الحانية عليهم، ولكنهم لا يعلمون”.

واستطرد: “كان يحاجج الفكر بالفكر والحجة بالحجة والعقل بالعقل والمنطق بالمنطق، لعلهم يعقلون. بهذا نطق قرآنه وبهذا كانت سيرته. وبتهجمهم هذا يظهر إفلاسهم العقلي وينكشف زيف شعاراتهم الخداعة. قد أقام عليهم الحجة حتى بعد قرون وقرون، وأهل الإسلام على هدي نبي الإسلام، لا يتصرفون عبثا ولا يسقطون في البغي والعدوان، ولا يصدرون إلا عن حكمة وحلم.

صلى الله عليك يا معلم الناس أيها الإنسان الذي رسم ماهية الإنسانية”.