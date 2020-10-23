كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 دقائق وزارة الداخلية اصدرت وزارة الداخلية قرارا يتعلق بتعديل جدول القرى والبلدات التي تم اقفالها بسبب ارتفاع اصابات الكورونا فيها. اليكم القرى والبلدات التي شطبت من الجدول، والتي سيعاد فتحها: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قرار جديد للداخلية بتعديل جدول القرى والبلدات التي تم اقفالها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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