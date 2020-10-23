لبنان | قضاء زغرتا يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2020 9:49 صباحًا تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا أعلنت خلية الأزمة في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 11 حالة ايجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي: – زغرتا: 3. – مجدليا: 3. Advertisements – عشاش: 3. – ارده: 1. – مرياطة: 1. وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”. وجددت تأكيدها “تطبيق الاجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

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