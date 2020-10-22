لبنان | بالفيديو: إطلاق نار كثيف في طرابلس واصابة مواطنين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 3:35 مساءً اطلاق نار في طرابلس قام عدد من الشبان في طرابلس بإطلاق النار بكثافة بعد تكليف الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى اضافة الى تضرر السيارات والمحال التجارية والبيوت.

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