لبنان | الاستشارات النيابية انطلقت.. فكيف ستتوزع أصوات الكتل النيابية؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 10:29 صباحًا

بدأت صباح اليوم الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري في بعبدا، لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان أول المتحدثين من قصر بعبدا، هو الرئيس نجيب ميقاتي، الذي قال بعد لقاءه مع الرئيس عون أنه سمى الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة.

ومن ثم وصل الرئيس الأسبق تمام سلام للقاء الرئيس عون، وتبعه الرئيس سعد الحريري، والذي من المتوقع أن يُكلف ولكن بنسبة أصوات أقل مما هو معتاد.

أما عن أجواء الاستشارات النيابية، فكما ورد فإن الرئيس ميقاتي سمى الحريري وكذلك سيفعل تمام سلام وبطبيعة الحال سيمسي الحريري نفسه أيضاً.

يشار إلى أن الرئيس تمام سلام رفض في تصريح سابق أن يتم تسميته هو شخصياً لرئاسة الحكومة، لأنه يرفض أن يشكل أي حكومة في ظل هذا العهد.

أما عن توزع الأصوات بين الكتل النيابية لجهة تسمية الرئي سعد الحريري من عدمها فمن المتوقع أن تكون على الشكل التالي:

كتلة المستقبل من 17 عضو سيسمون الرئيس الحريري

كتلة الوفاء للمقاومة، فإنه وبحسب آخر المعطيات لن تسمي أحداً

الكتلة التابعة لسليمان فرنجية ستسمي الرئيس الحريري

كتلة التقدمي الاشتراكي ستسمي الحريري

كتلة الوسط المستقل سيسمون الحريري

الكتلة القومية الاجتماعية، غير واضح من سيسمون حتى الآن

كتلة اللقاء التشاوري التي تضم النواب السنة التابعين لحزب الله لن يسموا أحد، بخلاف النائب جهاد الصمد، قال أنه سيمسي شخصاً من اختياره.

كتلة القوات اللبنانية لن تسمي أحداً باستثناء النائب طالويزيان الذي سيأتي بمفرده ويسمي الحريري

النائب ميشال المر، كعادته في الاستشارات السابقة فلن يحضر بسبب المرض

إضافة لعدد من النواب المستقلين الذين لم يكشفوا عن مرشحيهم وهم (نهاد المشنوق – إدي دمرجيان – فؤاد مخزومي – ميشال ضاهر -أسامة سعد – شامل روكز – جميل السيد )

تكتل لبنان القوي، فحتى الآن تشير المعطيات لاحتمالين إما أنهم لن يسموا أحداً، أو أ أنهم سيضعون أصواتهم بتصرف رئيس الجمهورية وهو ما يعد مخالفاً للدستور اللبناني، وتشير المعلومات إلى أن جبران باسيل لن يحضر، إضافة إلى أن وفد تكتله سيكون صغيرا وليس كبيراً

وكذلك الأمر بالنسبة للنواب الأرمن، فالأمر مبهم حتى الساعة، إن كان لناحية تسمية الحريري أو عدمه.

كتلة ضمانة الجبل، فبحسب المعطيات قد لا تحضر نهائياً للاستشارات في قصر بعبدا

كتلة التنمية والتحريري وعددهم 17 نائب سيسمون الرئيس الحريري.

بمجموع الأصوات المحتملة، فإن عدد الأصوات التي ستسمي الرئيس الحريري سيصل 54 صوتاً وقد يصل إلى 60 في حال تم الاتفاق مع القومي الاجتماعي وبعض المستقلين.

علماً أن عدد النواب المسموح لهم بالتصويت هم 120 نائباً فقط، بسبب استقالة 8 نواب سابقاً.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل استشارات اليوم جرت تظاهرتان أمس، إحداهما مؤيدة للرئيس سعد الحريري وأخرى مناهضة لتسميته لرئاسة الحكومة، وحصل خلال التظاهرة المؤيدة للحريري إحراق قبضة الثورة في وسط بيروت.

الجدير بالذكر أن الرؤساء الأربعة السابقين ينسقون فيما بينهم وهم اتفقوا على تسمية الرئيس سعد الحريري ودعمه في تشكيل الحكومة.