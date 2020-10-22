لبنان | توقيف 3 أشخاص في سيارتين مسروقتين على الحدود السورية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين توقيف أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ومن خلال كمين محكم، سيارتين مسروقتين: الاولى هيونداي تاكسون سوداء في داخلها كل من اللبنانيين (ه.ع.د) و (ب.ش)، والثانية هيونداي فضية في داخلها (ن.ق)، وقد كانوا يحاولون اجتياز السهل في منطقة حوش السيد علي عند الحدود السورية اللبنانية شمال قضاء الهرمل. وتم نقلهم الى احد المراكز العسكرية تمهيدا لتسليمهم الاجهزة المعنية باشراف القضاء المختص.

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