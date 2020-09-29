كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 28 دقيقة آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 7:54 مساءً وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1105 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية. Advertisements وتوزعت الإصابات على المناطق على الشكل التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عدد الإصابات بكورونا اليوم تجاوز الألف وهذا عدد الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.