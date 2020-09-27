لبنان | باسيل مصاب بكورونا… “سيحجر نفسه”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 12:02 مساءً

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، في بيان، أنّ “باسيل اكتشف البارحة مساءً انه مصاب بفيروس كورونا، وقد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل امس ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضاً و مقبولاً”.

وأضاف: “لقد أراد باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخراً، إذ لا يمكن الاتصال بهم افرادياً، وللاعتذار منهم ايضاً لعدم معرفته بالامر قبل ذلك”

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وتابع البيان: “إنّ باسيل سيحجر نفسه طبعاً لحين يتغلّب على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفّرة”، شاكراً “مسبقاً كل من يرغب الاطمئنان عليه‏ وهو لا يريد ان يزعج أحداً، ويؤكد أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين الكترونياً”.

وختم: “يتمنى على كل اللبنانيين الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من الكورونا وأخذ الأمر على محمل الجدّ، ‏لما لهذا الفيروس من قدرة فتّاكة ‏على ضرب المجتمع وشلّه”.