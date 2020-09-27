لبنان | عون دان الاعتداء الإرهابي على موقع الجيش في محلة عرمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 10 ثواني

دان رئيس الجمهورية ميشال عون الاعتداء الإرهابي الذي تعرّض له فجر اليوم موقع للجيش في محلة عرمان، وحيّا الشهيدين اللذين سقطا في الاعتداء، منوّها بتصديهما مع رفاق لهما لمنفّذ الاعتداء.

كما تابع عون التطورات الأمنية التي حصلت في وادي خالد بالأمس، ونوّه بالانجاز الأمني الذي حقّقته قوى الامن الداخلي في مواجهة المجموعة الإرهابية التي تسلّلت الى المنطقة عبر الحدود السورية، وتمكنت من القضاء عليها.

يذكر انه أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه – في بيان أنّه “بتاريخه حوالى الساعة 1.00، أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان – المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل”.

Advertisements

وبحسب البيان، فقد “نتج عن ذلك استشهاد عسكريَيْن إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة”.

وختم البيان: “تجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارّين وكشف ملابسات الاعتداء”.

ويأتي الهجوم بالتزامن من العملية الأمنية التي نفذتها القوّة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في منطقة وادي خالد وذلك في إطار متابعة الشعبة لمنفذي جريمة كفتون، حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 4 أشخاص، والذي تبين أنّهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم “داعش” في لبنان، بحسب بيان صادر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي.

وأضافت المديرية أنّه “بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويات جميع أعضاء المجموعة الإرهابية وعددهم أكثر من 15 شخصاً، يعملون تحت امرة السوري “م. ح.”، بحيث أوقفت 3 من اعضاء المجموعة”، لافتة إلى أنّه “بتاريخ 26-9-2020، توصلت الشعبة الى تحديد مكان تواجد اعضاء المجموعة الارهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل، فجرى تنفيذ عملية امنية لمحاصرة المنزل من قبل القوة الضاربة في الشعبة. بادر عناصر المجموعة بإطلاق النار من اسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه القوة، فتم الرد عليهم ما ادى الى قتل جميع الارهابيين