لبنان | 19 إصابة جديدة في عرمون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت لجنة متابعة فيروس كورونا في عرمون تسجيل 19 حالة مثبتة مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلدة ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين منذ عدة ايام الى 41.

في السياق، اعلنت “لجنة متابعة فيروس كورونا في عرمون” انها مستمرة في اجراء المسح الميداني للمخالطين وحملات فحص مجانية لأبناء البلدة.

وأجري اليوم الأربعاء فحوص لـ50 شخصا، نتائجها لم تصدر بعد. كما وستجرى بعد غد فحوصات جديدة لأشخاص مخالطين.

واكدت اللجنة على انها تقوم بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر طبابة القضاء وقائمقامية قضاء عاليه.

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توازياً، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي.

ولفت الأبيض الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

وأوضح ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. ورأى انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.