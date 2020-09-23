لبنان | محمد السعودي: أكثر من 325 فحص مجاني تم خلال يومين في مدينة رفيق الحريري الرياضية في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 25 دقيقة

أعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في بيان “أن عدد فحوص الPCR التي أجريت مجانا في مركز “مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية” في صيدا، الإثنين 21 والأربعاء 23 أيلول الجاري بلغ نحو 325 فحصا وهو رقم قياسي.

وأشار إلى “أن هذه الفحوص في المركز تتم بتنظيم من وزارة الصحة، ومركز الترصد الوبائي، وبالتعاون مع طبابة القضاء وبلدية صيدا، وهي حصرا بحالات المتخالطين مع مصابين بكورونا، ويتم تحويل هذه الحالات من البلديات في صيدا وضواحيها، بالتنسيق مع (غرفة إدارة الأزمات والكوارث) ولجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا، ومتابعتها الميدانية”.

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وأكد أن “الأعداد المتزايدة للمتخالطين مع مصابين بكورونا تعكس الحاجة الملحة والماسة لكي يبقى في مدينة صيدا ويقدم هذه الخدمة للمواطنين، لا بل المطلوب تعزيز هذا المركز من أجل إستيعاب ما قد تحمله الأيام المقبلة من تفشي لفيروس كورونا بخاصة وأننا على أبواب فصل الشتاء”.

وختم: “منذ فتح هذا المركز خلال آب الفائت وبلدية صيدا تواكب عمله في شكل مباشر وميداني، حيث تتواجد شرطة بلدية صيدا، وتسهر على تنظيم دخول المواطنين لإجراء الفحوص عبر مسارات منظمة ومنعا للازدحام. كما وتقوم فرق الطوارىء بتعقيم ورش مكان وأرض المركز الكائن في أرضية المظلات الشمسية في المدينة الرياضية، كتدبير إحترازي بعد انتهاء إجراء الفحوص، وكذلك الحال بالنسبة إلى فرق فوج إطفاء بلدية صيدا، التي تؤازر الأعمال وفقا للحاجة”.

ومن جهة اخرى سيقوم فريق من بلدية صيدا غدا بتعقيم عدد من المباني في القياعة بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا، فيما قامت شرطة البلدية اليوم بإغلاق سوبرماركت ومحل تجاري في الطريق المؤدي الى الشايني ستار بعد ما جاءت نتيجة فحص العاملين فيهما إيجابية”.