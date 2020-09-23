لبنان | فرنسا: ليشكّل أديب حكومة مهمات من شخصيات اختارها هو نفسه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 3 دقائق

شجعت الخارجية الفرنسية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب ليشكّل في أقرب وقت ممكن حكومة مهمات مؤلّفة من شخصيات مستقلة ومختصة اختارها هو نفسه.

واعتبرت أن فرنسا ستواصل الوقوف مع اللبنانيين بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين وستكفل احترام شروط الدعم الدولي في لبنان في كل مرحلة.

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في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء، عن أسفها لعدم وفاء المسؤولين اللبنانين بالتعهدات التي قطعوها في الأول من أيلول/ سبتمبر، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان، بتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين.

ودعت الوزارة الفرنسية في بيان لها، المسؤولين اللبنانين إلى التوصل “بدون تأخير” إلى اتفاق على تشكيل الحكومة، لإخراج البلاد من أزمتها، ولتطبيق الإصلاحات اللازمة”، مضيفة أنه “يتعين على القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين الإصلاح وانهيار البلاد (..)، إنها مسؤولية كبيرة تجاه اللبنانيين”.

وكان رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون اقترح الاثنين، إلغاء الحصص الطائفية بالوزارات السيادية في الحكومة اللبنانية، التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.