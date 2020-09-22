لبنان | “القوات”: لماذا لا يطلب عون تشكيل حكومة تجنباً لدخول جهنم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

رأى رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، لـ “القبس”، أن “رئيس الجمهورية ميشال عون طرح معادلة مزدوجة، الاولى قال فيها انه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن تشكيل الحكومة”.

وفي هذه المعادلة موقف القوات مغاير للرئيس عون، لأنها تعتبر ان العقدة الاساسية لما وصلنا اليه هو من خلال تسمية الكتل وتحديدا الفريق الحاكم الذي اوصل لبنان الى الانهيار، وبالتالي ما الذي يكون قد تبدل اذا اعادت الكتل النيابية تسمية وزرائها، سنكون امام حكومة نسخة عن الحكومة المستقيلة، وبالتالي العودة الى النتائج نفسها، الفشل”.

وأضاف جبور: “إن هذه حكومة استثنائية من طبيعة استثنائية ويجب ان تكون متجانسة بعيدة عن القوى السياسية بشكل تام”.

ولفت إلى أنّ “المعادلة الثانية التي طرحها عون ان الدستور لا ينص على تخصيص اي وزارة لأي طائفة، ونحن طبعا مع هذا الشق. ولكن عمليا ماذا قال الرئيس؟ اعطى حزب الله في موضوع تسمية وزرائه وانتزع منه الشق المتعلق بتخصيص الطوائف بحقائب معينة”.

وأشار إلى انه “بالنسبة للقوات، طالما الرئيس يعتبر ان لبنان ذاهب الى جهنم في حال لم تتشكل الحكومة، فلماذا لا يطلب من رئيس الحكومة المكلف ان يشكل حكومة انطلاقا من مبدأ المداورة الشاملة ومع استبعاد تسمية السياسيين تجنبا لدخول لبنان في “الجهنم” الذي تحدث عنه؟”.