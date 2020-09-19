لبنان | بلدة مراح السراج ـ الضنية: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقمت خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية أروقة ومنازل المصابين بفيروس كورونا في بلدة مراح السراج ـ الضنية، كما عقمت المدرسة الرسمية والمساجد، بالتنسيق مع البلدية وخلية الأزمة في البلدة، بعد تسجيل 3 إصابات بالفيروس، مشيرة الى أن “أحد المصابين حالته حرجة وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان فريق من وزارة الصحة أجرى فحوصا مخبرية لبعض المخالطين المصابين بالفيروس في البلدة، برعاية طبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني ومسؤول اللجنة الصحية في خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى، بالتنسيق مع البلدية وخلية الأزمة في البلدة، وطلب من 16 مخالطا لمصابين التزام الحجر المنزلي لمدة 15 يوما، فيما سجل شفاء شخصين من الفيروس.

غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض، على حسابه عبر تويتر، قائلاً: “لم استطع أن أنام جيداً هذه الليلة. أرقام “كورونا” كانت صادمة. الارتفاع في عدد الحالات الجديدة كان متوقعا وإن ليس بهذه الوتيرة. لكن الارتفاع الحاد في عدد الوفيات، ومنها شاب في 18 من العمر، هذا الخبر كان قاسياً. ما هي ردة الفعل المطلوبة؟ اليأس ليس بخيار، فالمزيد من العمل أمامنا”.