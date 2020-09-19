لبنان | مدير مستشفى الحريري يعلن وفاة شاب بكورونا.. أرقام كورونا كانت صادمة

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس الأبيض"
غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض، على حسابه عبر تويتر، قائلاً: “لم استطع أن أنام جيداً هذه الليلة. أرقام “كورونا” كانت صادمة. الارتفاع في عدد الحالات الجديدة كان متوقعا وإن ليس بهذه الوتيرة. لكن الارتفاع الحاد في عدد الوفيات، ومنها شاب في 18 من العمر، هذا الخبر كان قاسياً. ما هي ردة الفعل المطلوبة؟ اليأس ليس بخيار، فالمزيد من العمل أمامنا”.
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