لبنان | خوفا من تفشي كورونا .. اعتصامان في عبرا وعين الحلوة طالبا بالعفو العام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

نظم اهالي موقوفي احداث عبرا اعتصاما امام مسجد “بلال بن رباح” في عبرا، مطالبين ب”العفو العام عن كل الموقوفين دون استثناء، لا سيما بعدما دخلت “كورونا” الى سجن رومية، ما ينذر بأزمة صحية خطيرة”، داعين الى “توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ظل تفشي الفيروس في صفوفهم”.

كما نظم اهالي السجناء الفلسطينيين في سجن رومية، اعتصاما امام مسجد “خالد بن الوليد” في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة، مطالبين ب”الافراج عن ابنائهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ظل تفشي فيروس “كورونا”، لا سيما بعد تأكيد نقيب الاطباء شرف ابو شرف وجود اصابات كثيرة بينهم”.

والقيت كلمات في خلال الاعتصام، دعت الى “ابعاد موضوع السجناء عن التجاذبات السياسية والتعاطي معه بنظرة انسانية لانقاذ اولادهم من خطر الموت جراء تفشي كورونا”.

وقد سبق الاعتصام لقاء جمع أمين سر مجلس علماء فلسطين الشيخ هشام عبد الرازق بالمحامي معن الاسعد الذي يتولى الدفاع عن عدد من السجناء، ودعوة الشيخ عبد الرازق خطباء المساجد في المخيمات الى “تخصيص جزء من خطب الجمعة لاثارة هذا الموضوع ورفع الصوت للمطالبة بالافراج عن السجناء لا سيما وان عددا منهم لم يحاكم بعد”.