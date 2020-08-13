لبنان | بلدية كوسبا: إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة كورونا لبنان اعلنت بلدية كوسبا أن “نتيجة فحص الـPCR لشاب من البلدة جاءت ايجابية”. ودعت المخالطين في بيان ابلاغها أسماءهم والتزام الحجر المنزلي خمسة أيام، ثم إجراء فحص الـ”PCR”.

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