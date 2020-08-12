لبنان | منظمات عراقية نصبت خيمة في وسط بيروت لتقديم المساعدات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقد صرح مدير شبكة الاعلام العراقي في لبنان والشام أمين ناصر:”كان العراق سباقا، بل الاول في الوقوف الى جانب لبنان، وكلنا نتذكر الوفد الوزاري العراقي الذي زار بيروت من اجل المساعدة في ازمة الطاقة، هذه الزيارة وان لم تتكلل بالتوقيع على اتفاق، إلا أن شاحنات الوقود (الكاز اويل) وصلت الى محطات توليد الطاقة اللبنانية بسعة 800 الف برميل شهريا عبر صهاريج لن تتوقف حتى يتعافى لبنان. ولا ننسى الوفد الطبي العراقي المكون من ثلاثين طبيبا من مختلف الاختصاصات كالحروق والكسور والجراحة العامة والقلب والمساعدات التي فاقت الاربعين طنا من المواد الغذائية والمستحضرات الطبية”. أضاف: “لبنان بلد الجمال والحياة، وشعبه حي قاوم الحروب والاحتلالات والازمات، وجعنا واحد وهمنا واحد ومصيرنا مشترك”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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