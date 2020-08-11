كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتابع النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسّان باسيل اليوم التحقيقات بشأن هذه الشكوى، لاسيّما الشق المتعلّق بجبل نفايات طرابلس، حيث قام بتعيين خبراء للكشف على جبل النفايات في طرابلس وتم استدعاء رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر إلى التحقيق”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | متحدون: القاضي باسيل تابع التحقيق في الشكوى حول ملف النفايات في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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