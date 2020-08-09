لبنان | الأمن العام: نرفع تقاريرنا الإستقصائية الى الجهات المعنية فقط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت المديرية العامة الأمن العام أنه “ورد على احدى الوسائل الاعلامية تصريح لأحد الصحافيين أشار فيه ان هناك مراسلة للأمن العام منذ العام ٢٠١٤ تفيد بوجود مواد خطرة في مرفأ بيروت والمراسلة وصلت للرئاسات الثلاثة والوزارة المعنية. وأوضحت المديرية العامة انها “ترفع تقاريرها الإستقصائية الى السلطات والجهات الرسمية المعنية فقط بصورة مباشرة بالموضوع”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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