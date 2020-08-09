لبنان | اجتماع وزاري مع الرئيس دياب في السراي للتشاور في خيار الاستقالة الجماعية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تداولت معلومات صحفية عن عقد اجتماع وزاري مع الرئيس دياب في السراي للتشاور في خيار الاستقالة الجماعية ودميانوس قطار وضع استقالة خطية لدى دياب الذي طلب منه عدم الاعلان عنها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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