لبنان | وزير الصحة ينشر اصابات كورونا وفق العدد ونسبة الحدوث في الأقضية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) الإصابات وفق العدد ونسبة الحدوث في الأقضية في آخر أسبوعيين !! pic.twitter.com/ynTRfhxed4 — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) August 9, 2020 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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