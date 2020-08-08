كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:23 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد ارسال بلدية زوق مكايل رسالة للجيش اللبناني تطلب فيها الكشف والتأكد من سلامة الوضع درئا لأي مكروه او كارثة قد تحصل ، وذلك بعدأن علمت بأن كمية من نيترات الامونيوم او مواد متفجرة اخرى موجودة. كشفت قوة من المباحث المركزية والمباحث العلمية والشرطة القضائية بناء لاشارة النيابة العامة التمييزية على الخزانات والمستودعات في شركة كهرباء لبنان – معمل الذوق ونظمت تقريراً واودعته بصفة العاجل النيابة العامة على ان يحدد الخبراء ملاءمة المواد المستخدمة مع شروط السلامة العامة . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خشية من وجود نيترات الامونيوم… كشف على الخزانات والمستودعات في معمل الزوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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