لبنان | ترمب لعون: مساعدات عاجلة سترسل الى لبنان للتضامن مع شعبه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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وأكد ترمب وقوفه الى جانب لبنان في هذه الظروف وان مساعدات عاجلة سترسل الى لبنان للتضامن مع شعبه.

وشدد ترمب لعون انه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.